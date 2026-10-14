(ANSA) - KIEV, 14 OTT - Il bilancio delle vittime degli attacchi russi in Ucraina è salito ad almeno sei persone nella notte, secondo quanto riferito dalle autorità, mentre Mosca ha continuato gli attacchi in diverse regioni. Tre persone sono state uccise nella capitale Kiev, due nella regione centrale di Dnipropetrovsk e una nella regione sud-orientale di Zaporizhzhia, secondo i dati forniti dai funzionari regionali. Pesanti attacchi russi su Kiev hanno causato interruzioni di corrente in gran parte della capitale ucraina, secondo quanto dichiarato dal sindaco e da una delle principali compagnie elettriche. "Le infrastrutture energetiche di Kiev e della regione circostante sono state colpite da un massiccio attacco missilistico balistico. Si registrano interruzioni di corrente nella capitale", ha scritto il sindaco Vitali Klitschko su Telegram. Il gruppo Dtek, citato da Ukrinform, ha spiegato che si sono verificati blackout di emergenza nei distretti di Darnytsia, Dniprovska, Pecherska, Solomianska e in parte del distretto di Holosiivska. L'azienda elettrica ha assicurato che i tecnici stanno già lavorando per ripristinare l'energia elettrica in tutte le abitazioni il prima possibile. Come riportato sempre da Ukrinform, tre persone sono rimaste uccise e oltre 20 ferite a Kiev a seguito di un attacco balistico russo. (ANSA).