(ANSA) - ROMA, 01 SET - Nella notte a Kiev sette persone sono rimaste uccise in seguito a un attacco missilistico balistico russo contro un deposito ferroviario e altre infrastrutture ferroviarie; sei di queste erano ferrovieri. Un altro ferroviere è ferito in ospedale. Come riporta Ukrinform, l'annuncio è stato dato su Facebook dal presidente del consiglio di amministrazione di Ukrzaliznytsia, le ferrovie ucraine, Oleksandr Pertsovsky. "Attacchi balistici notturni su Kiev, diretti contro il deposito ferroviario e altre infrastrutture ferroviarie - ha dichiarato il dirigente - L'attacco balistico ha causato la morte di sette persone, sei delle quali sono nostri dipendenti. Un nostro collega è ricoverato in ospedale per le ferite riportate; il nostro ospedale si trova nelle vicinanze e sta ricevendo tutta l'assistenza necessaria". "Decine di persone sono riuscite a mettersi in salvo nei centri di accoglienza, le stiamo aiutando a riprendersi" ha proseguito. Il dirigente ha spiegato che sono stati registrati "molti danni. Siamo qui dalla notte scorsa. Nelle vicinanze c'è un'officina completamente distrutta. I soccorritori stanno ancora spegnendo diversi incendi. Il traffico è stato bloccato in due tratti, poi ha riaperto", ha riportato il capo di Ukrzaliznytsia. (ANSA).