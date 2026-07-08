(ANSA) - ROMA, 08 LUG - Mentre la Nato è riunita ad Ankara, dove si trova anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la Russia ha preso di mira tra la notte e la mattina l'Ucraina, colpendo obiettivi civili e facendo almeno 4 morti. L'ultimo raid a Kherson dove per due volte droni russi hanno colpito un'auto e un minibus uccidendo una donna e facendo 9 feriti. Lo riportano i media del Paese. Il raid a Kiev con missili balistici ha causato la morte di una donna, ritrovata sotto le macerie di un palazzo mentre un attacco missilistico ha colpito un edificio residenziale a Kharkiv di 5 piani. Il bilancio delle vittime a Kharkiv è per ora di 2 morti. (ANSA).