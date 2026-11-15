(ANSA) - ROMA, 15 NOV - "Ho appreso stamattina da 'Repubblica' che dovrei fare il presidente della Vigilanza Rai. E ho pensato: un giornale che scrive di te, senza nemmeno chiamare e verificare, che giornale è? Qui però l'obiettivo non è di dare una notizia ma di etichettare in modo ideologico una parte politica che sta saldamente all'opposizione del governo. Eppure al di fuori degli steccati, ho fatto più opposizione io in questi 4 anni che tutto il campo largo messo insieme, e questo è agli atti. Voglio chiarire che non farò mai il presidente di nulla per conto della destra, ma al contempo aggiungo che lasciare alla destra l'unico strumento che hanno le opposizioni per occuparsi di Rai è una cosa semplicemente demenziale. L'opposizione si fa dando battaglia in aula e nelle piazze, non dimettendosi dagli organismi parlamentari". Lo dichiara in una nota Matteo Richetti di Azione. (ANSA).