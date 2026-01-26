(ANSA) - ROMA, 26 GEN - "La Rai ha chiesto di non chiudere gli occhi, l'abbiamo detto quando c'è stata la richiesta e questa è la nostra posizione". Lo spiega Fabrizio Casinelli, direttore della Comunicazione Rai, rispondendo a una domanda sulla posizione dell'azienda riguardo a un'eventuale partecipazione della Palestina all'Eurovision Song Contest di Vienna, durante il tradizionale pre-ascolto dei brani in gara al Festival di Sanremo (24-28 febbraio) riservato alla stampa specializzata. Levante, in gara tra i Big, ha detto che in caso di vittoria non andrà a causa della partecipazione di Israele. E cosa succederebbe se anche altri artisti avessero questa idea? Stiamo pensando di chiedere un feedback, un riscontro già durante la settimana del festival. Nell'interesse nostro e di tutti gli amici discografici aspettiamo almeno la prima serata, in maniera che ogni gruppo di lavoro possa avere una verifica del lavoro fatto e da lì procederemo alla richiesta di adesione o meno all'Eurovision Song Contest", la risposta di Claudio Fasulo, vicedirettore della direzione Intrattenimento Prime Time. (ANSA).