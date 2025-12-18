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(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Il rientro di Amadeus "non rientra nei piani aziendali" della Rai: a precisarlo è Viale Mazzini in una nota ufficiale, dopo le indiscrezioni - riportate da diversi organi di stampa - sulla possibilità che il conduttore lasci Warner Bros. Discovery per tornare appunto in Rai. "In merito ad alcuni articoli di stampa usciti in questi giorni - pur ribadendo la stima professionale nei confronti del conduttore - Rai - si legge nella nota - precisa che il suo ritorno non rientra nei piani editoriali dell'azienda". (ANSA).