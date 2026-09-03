(ANSA) - ROMA, 03 SET - Il direttore dell'Approfondimento Rai Paolo Corsini ha indicato Claudia Di Pasquale per affiancare Daniele Piervincenzi alla conduzione di Report. La decisione - informa la Rai - è stata assunta a seguito della rinuncia di Giulia Presutti. "Ho preso atto della scelta di Presutti, che comprendo umanamente. Una giovane e valida giornalista alla quale è andata la fiducia dell'azienda che rinnovo convintamente - afferma Corsini -. Di Pasquale è una collega interna alla redazione del programma Report, di grande esperienza. Un grosso in bocca al lupo a lei e Daniele Piervincenzi e a tutta la squadra di Report per la sfida che ci attende". (ANSA).