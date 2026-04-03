Sono due ragazzi di 19 anni, un tunisino e un albanese, i presunti autori dell'accoltellamento avvenuto ieri notte a poca distanza da una discoteca del centro a Genova. Per loro è stato disposto un fermo eseguito dalla squadra mobile coordinata dalla procura di Genova. La vittima, un ragazzo italiano di 21 anni, era stato colpito da una coltellata alla schiena con conseguente lesione di un polmone. All'origine dell'aggressione lo scippo di una collanina da parte dei due ai danni dell'amico della vittima all'interno del locale. Ne era nata una lite con schiaffi e pugni, proseguita poi all'esterno dove i due sospettati sono riusciti a reperire un coltello da una terza persona in via di identificazione. L'indagine è stata particolarmente rapida grazie ad alcune testimonianze e alle telecamere di sorveglianza che hanno immortalato alcune fasi dell'aggressione. Ieri sera i due giovani sono stati perquisiti e gli investigatori della squadra mobile, coordinati dal dirigente Carlo Bartelli e dal vice Antonino Porcino, hanno trovato a casa dei due gli indumenti utilizzati la sera prima e anche il coltello, di cui uno dei due indagati - già gravato di diversi precedenti - si era disfatto. Il fermo è stato disposto per il pericolo di fuga. La vittima non è in pericolo di vita e si trova ricoverato tuttora all'ospedale Villa Scassi.