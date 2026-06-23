(ANSA) - FIRENZE, 23 GIU - Minacciati con un coltello per rapina da un gruppetto di giovani in centro a Firenze, due amici si 'salvano' dandosi alla fuga. Il tentativo di rapina è avvenuto di sera in piazza d 'Azeglio. A dare l'allarme al 112 Nue una delle vittime, un 23enne fiorentino. In base a una prima ricostruzione, il giovane passeggiava in piazza in compagnia di un amico, 22 anni, quando sarebbero stati avvicinati da tre ragazzi di origine straniera i quali brandendo un coltello hanno chiesto insistentemente denaro. I malcapitati sono scappati, inseguiti dal gruppetto, rifugiandosi nell'abitazione di uno dei due da cui hanno dato l'allarme. Sul posto è poi intervenuta la polizia. (ANSA).