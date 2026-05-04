(ANSA) - PAVIA, 04 MAG - E' stata eseguita, all'istituto di Medicina Legale dell'Università di Pavia, l'autopsia sul cadavere di Elisa Giugno, la 22enne di Voghera (Pavia) trovata senza vita la mattina di martedì 28 aprile in un campo nel territorio di Cecima, in Oltrepò Pavese, in fondo a una scarpata. Dalle prime risultanze dell'esame autoptico, sembra che si possa escludere la pista dell'omicidio. Le ferite rivenute sul corpo della giovane non sono tali da far pensare a un'aggressione o, comunque, a un atto violento. Non si può escludere che siano state provocate da una caduta. Il cadavere era nell'area compresa tra Cecima (Pavia) e la località di Serra del Monte. Per risalire al momento del decesso, servirà ancora un po' di tempo. Gli inquirenti inoltre attendono anche l'esito degli esami tossicologici. Nei giorni scorsi i carabinieri hanno raccolto la testimonianza di un ragazzo di 23 anni che ha ospitato Elisa per una settimana nella sua casa di Cecima, che ha raccontato di averla vista l'ultima volta venerdì 24 aprile. La sua abitazione e la sua auto sono state poste sotto sequestro. (ANSA).