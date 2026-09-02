(ANSA) - TRENTO, 02 SET - "Dal 3 al 6 settembre Pietramurata, nel comune di Dro, ospiterà 'Ritorno a Camelot', raduno organizzato dal Veneto Fronte Skinheads e riconducibile alla galassia neonazista europea. Che un'iniziativa di questa natura possa tenersi in Trentino ci riguarda direttamente, come docenti dell'Università di Trento oltre che come cittadine e cittadini di questa Repubblica. Riteniamo perciò necessario esprimere pubblicamente la nostra opposizione al razzismo e alle ideologie nazifasciste cui il raduno si richiama". Lo scrivono, in una lettera aperta pubblicata su UniTrentoMag, un centinaio di docenti dell'Università di Trento. "L'università - si legge ancora nella lettera - è un luogo di libera ricerca, formazione e confronto fra posizioni anche molto diverse. Questa libertà presuppone il riconoscimento dell'eguale dignità delle persone e il rifiuto che le differenze di origine, appartenenza, identità o cultura si traducano in gerarchie di valore o di diritti. Presuppone allo stesso modo il pluralismo e il dissenso, incompatibili con ogni concezione politica fondata sull'autorità, sulla forza e sull'esclusione. Razzismo e nazifascismo negano, dunque, alla radice le condizioni stesse della vita universitaria. Rispetto, non discriminazione e antifascismo sono del resto princìpi costituzionali e cardini della convivenza democratica che la stessa Università di Trento ha esplicitamente assunto come proprio fondamento etico e che devono continuare a orientarne la presenza sul territorio". Infine, rivolgendosi "a quanti quelle ideologie prendono di mira", i docenti sottolineano che "chi studia, lavora e costruisce qui la propria vita è parte a pieno titolo della nostra comunità. La libertà e la dignità che difendiamo sono indivisibili: una società che pretende di negarle ad alcuni le mette in discussione per tutti. La solidarietà che affermiamo comincia dal rifiuto che qualcuno possa arrogarsi il potere di stabilire chi abbia maggiore o minore titolo a essere uno di noi". (ANSA).