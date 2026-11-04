(ANSA) - MILANO, 04 NOV - È stata lanciata online lo scorso 2 novembre con l'obiettivo di arrivare a 20mila euro e ne ha già raccolti oltre 17mila una raccolta fondi per sostenere le spese legali dell'amministratore dei canali social del "Movimento 17 ottobre" Youssef Siher e di sua moglie Sagia Hammoud. "Youssef è uscito dal carcere, ma entrambi - si legge su gofundme - sono ancora indagati nell'ambito di un procedimento penale a loro carico. Il percorso davanti a loro è lungo e comporterà molte spese legali. È fondamentale non rimanere in silenzio e fare in modo che vengano compiuti tutti i passi necessari per fare piena luce sulla vicenda. Nessuno dovrebbe mai affrontare una battaglia per la verità da solo". La petizione è stata lanciata dalle famiglie di Siher e Hammoud. (ANSA).