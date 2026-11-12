(ANSA) - MILANO, 12 NOV - E' stato condannato a 8 mesi, con rito abbreviato, Ilyes Zahani, il 20enne, nato in Italia da genitori tunisini, accusato di aver aggredito assieme al fratello e a un amico un rabbino 60enne in piazzale Bande Nere a Milano, lo scorso 16 settembre. In particolare, l'aveva colpito con un calcio all'altezza dell'inguine, mentre un altro ragazzo poco prima gli aveva tolto il cappello. La giudice Sofia Fioretta ha riconosciuto l'imputazione di "propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, religiosa e etnica", così come contestata dal pm Luca Gaglio, nelle indagini della Polizia. In aula oggi la pm Elisa Calanducci ha chiesto e ottenuto, comunque, per il giovane il riconoscimento delle attenuanti generiche perché il 20enne, difeso dall'avvocato Pietro Gabriele Roveda, è stato ammesso a un programma di giustizia riparativa chiedendo, anche attraverso una lettera di un'associazione ebraica, il coinvolgimento del rabbino che ha subito da lui e dagli amici l'aggressione. Davia Mizrai Shalom, responsabile della sinagoga Chabad, non si è costituito parte civile contro l'imputato nel processo. Per il 20enne, arrestato dalla Polizia, la giudice nell'udienza del 17 settembre aveva disposto come misura cautelare l'obbligo di firma. Nel frattempo, il fratello, indagato per quello stesso reato ma senza alcuna misura, il primo ottobre come annunciato dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è stato rimpatriato in Tunisia, Paese dove non era mai stato. E' nato in Italia, ma non è cittadino italiano. Il rimpatrio era stato disposto anche per l'altro ragazzo. (ANSA).