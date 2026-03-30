(ANSA) - NAPOLI, 30 MAR - A Marano (Napoli) un 15enne incensurato ha accoltellato due 16enni ferendoli gravemente. Il giovane è stato denunciato: dovrà rispondere di lesioni aggravate. I due feriti sono ricoverati in ospedale ma non sono in pericolo di vita. A rintracciare il responsabile dell'aggressione i carabinieri della stazione di Marano di Napoli che sono intervenuti poco prima della mezzanotte in via Falcone. Uno dei due giovani feriti è stato colpito con almeno sei fendenti e trasferito nel pronto soccorso dell'ospedale di Pozzuoli. L'altro ragazzo è stato colpito tre volte ed è ricoverato al pronto soccorso di Giugliano in Campania. L'aggressore è scappato poco prima dell'arrivo dei carabinieri che sono risaliti a lui poche ore dopo. (ANSA).