(ANSA) - CATANZARO, 13 GIU - Una ragazzina di 14 anni è scomparsa oggi dopo essersi recata a scuola per gli esami a Isola Capo Rizzuto, nel crotonese. A segnalarlo la sindaca Maria Grazia Vittimberga con un post su Fb. "Cittadini di Isola e provincia di Crotone - scrive - serve l'aiuto di tutti. Stamani è uscita per andare a sostenere gli esami di terza media, è arrivata a scuola poi si è allontanata non facendo rientro a casa. I genitori la stanno cercando ovunque ma non hanno sue notizie. Chiunque l'avesse vista o avesse notizie utili si metta in contatto con il 112 o contattate me". I genitori, non vedendola rientrare a casa, si sono recati dai carabinieri per segnalare la scomparsa. Subito sono scattate le ricerche alle quali partecipa anche personale della Questura di Crotone che ha attivato anche la polizia stradale e quella ferroviaria. Il caso è stato segnalato anche alla Procura della Repubblica di Crotone e quella per i minorenni di Catanzaro ed è stato attivato il piano provinciale di ricerca in ambito provinciale. La scomparsa della ragazzina sta provocando apprensione in tutta la comunità di Isola Capo Rizzuto. (ANSA).