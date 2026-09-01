(ANSA) - ROMA, 01 SET - Qualche giorno di modesta instabilità con temperature leggermente più fresche poi torna il caldo rovente. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it . "Fino a mercoledì - afferma - qualche rovescio concentrato sui rilievi porterà un po' di respiro. Unica eccezione Roma con la colonnina di mercurio fissa sui 36-37°C. Da giovedì termometri su anche 8°C sopra la media del periodo". Colpa di una cupola di calore che schiaccerà una massa d'aria bollente subtropicale verso il suolo. Il fenomeno investirà tutta l'Italia espandendosi fino alla Germania e portando un caldo anomalo anche su Svizzera, Francia e Austria. "A Milano - sottolinea Tedici - si prevedono picchi di 36°C". Nel dettaglio: - Martedì 1. Al Nord: locali acquazzoni sulle Alpi, soleggiato altrove. Al Centro: soleggiato. Al Sud: soleggiato, qualche acquazzone sull'Appennino. - Mercoledì 2. Al Nord: possibili temporali localizzati, ma nel complesso soleggiato. Al Centro: sole prevalente. Al Sud: bel tempo. - Giovedì 3. Al Nord: soleggiato e più caldo. Al Centro: sole prevalente e più caldo. Al Sud: qualche rovescio sui monti calabresi. - Tendenza: anticiclone africano durante il weekend con punte di 36-37°C anche al Nord. (ANSA).