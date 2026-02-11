(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Quotazioni internazionali dei raffinati in calo sul diesel per la seconda seduta consecutiva mentre sulla rete carburanti tornano i movimenti al rialzo, con Eni che ha rincarato di un centesimo i prezzi raccomandati di benzina e diesel. In attesa di recepire gli aumenti, le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa dei due prodotti risultano ancora ferme. Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 del 10 febbraio, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self rimane 1,651 euro/litro, con le compagnie tra 1,641 e 1,663 euro/litro (no logo 1,640). Il prezzo medio praticato del diesel self è ancora 1,698 euro/litro, con i diversi marchi tra 1,690 e 1,715 euro/litro (no logo 1,686). Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato resta 1,794 euro/litro, con gli impianti colorati con prezzi tra 1,730 e 1,866 euro/litro (no logo 1,701). La media del diesel servito è 1,838 euro/litro (1,839 la rilevazione al 9 febbraio), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,777 e 1,918 euro/litro (no logo 1,743). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,696 e 0,725 euro/litro (no logo 0,685). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,401 a 1,490 euro/kg (no logo 1,405). (ANSA).