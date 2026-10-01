(ANSA) - MOSCA, 01 OTT - In caso di attacco diretto al territorio russo, Mosca risponderà "con tutti i mezzi a sua disposizione". Lo ha ribadito il presidente Vladimir Putin, sottolineando che ciò non significa automaticamente l'utilizzo di armi nucleari. La lettera inviata nei giorni scorsi alla Nato in merito alla risposta a una possibile minaccia all'exclave di Kaliningrad, "non è una minaccia, ma una risposta a un tentativo di minacciare la Russia", ha affermato Putin, rispondendo a una domanda durante la conferenza annuale del Valdai Club. (ANSA).