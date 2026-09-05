(ANSA) - ROMA, 05 SET - La Russia non ha concordato con l'Ucraina un cessate il fuoco di tre giorni che andasse oltre la sospensione degli attacchi alle capitali. Lo ha dichiarato il presidente Vladimir Putin durante un incontro con i negoziatori americani Steve Witkoff e Jared Kushner. Egli ha osservato che la Russia ha sospeso gli attacchi contro Kiev per tre giorni a partire da oggi e che la parte ucraina ha ridotto significativamente gli attacchi sul territorio russo. "Le autorità ucraine hanno lanciato un appello per un cessate il fuoco più ampio di tre giorni, ma non abbiamo mai accettato nulla del genere con loro", ha affermato Putin. (ANSA).