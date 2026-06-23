(ANSA) - MOSCA, 23 GIU - Il presidente russo, Vladimir Putin, ha ribadito di essere pronto a negoziati di pace con l'Ucraina solo sulla base degli "accordi di Istanbul" del 2022 e a condizione che Kiev ceda i territori rivendicati da Mosca. "La Russia è pronta ad avere negoziati di pace con l'Ucraina basati sugli accordi raggiunti a Istanbul", ha detto Putin, citato dalla Tass. "Il nostro approccio è basato sugli accordi di Istanbul, le modalità discusse a Anchorage (nel vertice tra Putin e Donald Trump a Ferragosto del 2025) e, soprattutto, le realtà sul terreno", ha sottolineato il presidente russo. "Noi aderiamo - ha insistito Putin - ai principi che ho delineato anni fa nel mio discorso al ministero degli Esteri". Il riferimento è a un discorso tenuto da Putin nel giugno 2024 in cui affermava che per arrivare alla pace Kiev doveva rinunciare alle quattro regioni rivendicate dalla Russia e impegnarsi ufficialmente a non entrare nella Nato. Gli "accordi di Istanbul", delineati nel marzo del 2022, non erano invece accordi per mettere fine al conflitto ma per avviare un percorso di pacificazione. Essi prevedevano in particolare che si avviassero trattative per le garanzie di sicurezza per l'Ucraina, mentre le questioni territoriali venivano rinviate a negoziati che potevano durare fino a 15 anni. L'allora capo delegazione ucraino, David Arakhamia, ha detto in seguito che tali intese furono lasciate cadere da Kiev per una serie di motivi, tra cui l'opposizione dell'allora premier britannico Boris Johnson, che convinse Kiev a continuare a combattere. (ANSA).