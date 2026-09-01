(ANSA) - MOSCA, 01 SET - "Terrorismo di Stato": così Vladimir Putin ha definito l'avvertimento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha minacciato di rendere "completamente insicuri" i cieli della Russia per le compagnie aeree civili straniere con le incursioni dei droni ucraini. "Vogliono riprendere i negoziati? Non ci possono essere negoziati con i terroristi", ha affermato il presidente russo in una conferenza stampa notturna a Bishkek, dove ha partecipato a un vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco). (ANSA).