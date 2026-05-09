MOSCA. "Il conflitto ucraino sta volgendo al termine". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin secondo quanto riportato da Ria Novosti e dalla Tass. La Russia "non ha mai rifiutato" di tenere negoziati con la Ue, ha sottolineato Putin commentando la proposta del presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, di avviare un dialogo con Mosca. "Come candidato al ruolo di negoziatore - ha aggiunto Putin - preferirei l'ex cancelliere tedesco Schroeder. Altrimenti, che scelgano loro un leader di cui si fidano".



Il leader del Cremlino ha quindi sottolineato che la Russia non ha ricevuto alcuna proposta dall'Ucraina in merito a un ampio scambio di prigionieri annunciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "Contiamo sulla risposta della parte ucraina alla proposta avanzata dal presidente degli Stati Uniti. Purtroppo, finora non abbiamo ancora ricevuto alcuna proposta", ha detto Putin ai giornalisti.



Sul Medio Oriente, ha avvertito che "nessuno è interessato ad una prosecuzione del conflitto" nel Golfo Persico e "un accordo può essere raggiunto", aggiungendo che Mosca continua a mantenere contatti con tutte le parti e spera in una soluzione rapida. Il presidente russo ha ribadito che il suo Paese è pronto a prendere in consegna l'uranio altamente arricchito di cui attualmente è in possesso l'Iran.