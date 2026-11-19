(ANSA) - MOSCA, 19 NOV - Vladimir Putin ha dichiarato di aver discusso con il Consiglio di sicurezza russo di un possibile cessate il fuoco in alcune aree, ma "dopo gli attacchi al ponte di Crimea non sarà raggiunto un accordo" in questo senso. Lo riporta l'agenzia Tass. Il presidente russo ha promesso che la risposta agli attacchi al ponte "sarà molto più dolorosa". La sezione stradale del ponte di Crimea ha subito gravi danni, ma la sezione ferroviaria è già stata ripristinata, ha affermato inoltre Putin. (ANSA).