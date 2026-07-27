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(ANSA) - MOSCA, 27 LUG - Il presidente russo, Vladimir Putin, ha firmato un decreto che aumenta il numero massimo di militari nelle forze armate russe di 25 mila unità, portandolo a 1.535.000. Da quanto si legge nel documento, la decisione è stata adottata "in relazione alla creazione di unità di costruzione militare nelle forze armate della Federazione Russa". Il precedente decreto, emesso il 12 giugno, di quest'anno fissava il numero di militari nelle forze armate russe a 1.510.000 unità. (ANSA).