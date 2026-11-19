(ANSA) - MOSCA, 19 NOV - Il presidente russo, Vladimir Putin, ha dichiarato che la Russia ha invitato i rappresentanti dell'Unione Europea a Mosca per comprendere la loro posizione, con l'obiettivo di proseguire il dialogo sulla soluzione del conflitto ucraino. "Attraverso i canali diplomatici, abbiamo invitato gli europei a venire a Mosca per definire la loro posizione", ha affermato Putin citato da Interfax. "Dopodiché, decideremo in quale formato proseguiremo il dialogo sull'Ucraina", ha aggiunto il capo di Stato russo. (ANSA).