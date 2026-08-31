(ANSA) - CUNEO, 31 AGO - Morto a 38 anni dopo essere stato punto da un insetto, con ogni probabilità una vespa, in alta montagna: è accaduto sulle montagne di Bellino, in alta valle Varaita (a oltre 1.500 metri di quota), nel comprensorio del Monviso, nel Cuneese. Alex Ammendolia, sindacalista originario di Saint-Marcel, in Valle d'Aosta, è deceduto dopo essere stato punto da una vespa ieri, domenica 30 agosto, mentre si trovava in escursione. L'uomo ha accusato uno choc anafilattico e ha perso conoscenza. È stato trasportato d'urgenza in elisoccorso all'ospedale Santa Croce di Cuneo, ma i soccorsi sono risultati vani. Ammendolia, da alcuni mesi viveva a Torino, era impegnato nella Cub Sanità, la Confederazione unitaria di base per la tutela dei lavoratori del settore e del diritto alla salute. Era inoltre attivo sui temi dell'accoglienza e dei diritti degli stranieri e collaborava con la cooperativa Babel, impegnata nei servizi rivolti ai migranti. Il direttivo nazionale della Cub Sanità ricorda così Ammendolia: "Un compagno che ha saputo distinguersi per il suo impegno, la sua generosità, la sua sensibilità umana e per la costante attenzione verso i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Il suo impegno e i valori per i quali ha scelto di battersi resteranno parte del patrimonio umano e sindacale della Cub". (ANSA).