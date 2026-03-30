(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Una perturbazione con correnti fredde dai Balcani porterà un'intensa ventilazione e un marcato calo termico verso le regioni centro-settentrionali, con diffuse nevicate fino a quote di alta collina sulle aree adriatiche centrali. Lo inidca un'allerta meteo della Protezione civile. L'avviso prevede dalle prime ore di domani venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio e Molise. Previste, inoltre, diffuse nevicate al di sopra dei 600-800 metri su Abruzzo e Molise, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti, specie sui versanti appenninici orientali. Valutata per la giornata di domani allerta gialla sui territori di Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e su alcuni settori di Campania e Sicilia. (ANSA).