(ANSA) - PARIGI, 27 OTT - Il ministro francese dell'Interno, Laurent Nunez annuncia un dispositivo di polizia importante almeno "quanto quello di sabato scorso" per il cosiddetto 'terzo atto' delle proteste contro il carovita previste per il 31 ottobre. Il dispositivo di polizia per sabato prossimo sarà "imponente quanto quello di sabato scorso", assicura il titolare di Beauvau ai microfoni di radio RTL. "La soluzione non può essere solo di natura securitaria, ma deve innanzitutto essere di natura securitaria", ha aggiunto, impegnandosi a fare tutto il possibile per evitare che si ripeta quanto accaduto il 17 ottobre. "È questa la missione che mi è stata affidata", ha puntualizzato. (ANSA).