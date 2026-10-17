(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Il numero delle persone fermate nelle proteste in Francia è salito a 272. Lo riferisce il ministero dell'Interno francese, scrive Le Figaro. Il ministero ha affermato che gli arresti sono scaturiti da episodi di violenza che hanno coinvolto persone incappucciate, tra cui a Parigi, Marsiglia (nel sud), Rennes (nel nord-ovest), Tolosa (nel sud-ovest) e Angers (nell'ovest). "Tali azioni includono tentativi di saccheggio, scontri con le forze dell'ordine, incendi e attacchi a sedi di potere e organi di informazione", ha dichiarato il ministero, attribuendo la responsabilità dei disordini a quella che ha definito "l'estrema sinistra". (ANSA).