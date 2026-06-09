(ANSA) - BELFAST, 09 GIU - Alcuni residenti di Belfast sono stati evacuati da un edificio vicino al centro città, che aveva preso fuoco durante le proteste anti-immigrazione, come hanno raccontato diversi di loro all'AFP. "Intorno alle 19:30 (18:30 GMT), hanno iniziato a dare fuoco ai cassonetti della spazzatura", poi "hanno lanciato delle molotov", ha detto uno dei residenti, Eemran, un ingegnere di origine indiana. "All'improvviso è scoppiato l'incendio, c'era fumo nell'edificio e i vigili del fuoco ci hanno detto di uscire", ha spiegato. (ANSA).