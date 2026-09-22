(ANSA) - URBINO, 22 SET - "Questo non è diritto allo studio". Lo hanno scritto su uno striscione una decina di studenti dell'Unione degli universitari (Udu) durante un sit-in di protesta fuori dallo studentato Montefeltro di Urbino durante l'inaugurazione alla presenza della ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. Nel corso della cerimonia, il presidente del Consiglio degli studenti dell'Università di Urbino (Uniurb), Manuele Uscov, ha preso la parola "solo dopo averlo richiesto: l'invito ricevuto prevedeva la sua presenza, non un intervento". "Il fatto che alla voce studentesca non sia stato lasciato spazio fin dall'inizio è molto problematico - ha dichiarato Lorenzo Perlini, coordinatore Udu Urbino e consigliere del Consiglio nazionale degli studenti universitari (Cnsu) - Significa che nell'inaugurazione di uno studentato non si è voluto coinvolgere da subito la voce studentesca". "Il Cnsu orbita in una situazione gravissima perché la ministra non ci ascolta - ha detto ancora Perlini - Abbiamo presentato 44 mozioni e abbiamo avuto risposta solo a due". Perlini ha citato anche la contestazione dello scorso anno a Treviso, quando la protesta studentesca sarebbe stata liquidata con la frase "siete dei poveri comunisti". "Meglio poveri comunisti - ha replicato il coordinatore Udu - che la ministra dell'Università". (ANSA).