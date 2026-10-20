(ANSA) - ISERNIA, 20 OTT - Il presidio degli autotrasportatori contro il caro benzina si è spostato da Roccaravindola a Venafro, sempre sulla Statale 85, strada che collega il Molise alla Campania. Gli effetti della protesta si fanno sentire più forti rispetto a qualche ora fa, perché il carburante è esaurito in quasi tutte le stazioni di servizio della provincia di Isernia. Nel capoluogo pentro è difficile trovare verdure o altri prodotti freschi, gli scaffali cominciano a essere vuoti soprattutto nei discount dove le famiglie hanno fatto anche scorta di carne. La preoccupazione è tanta tra i consumatori e i pendolari che temono di non poter raggiungere il luogo di lavoro in auto. (ANSA).