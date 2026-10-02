(ANSA) - PARIGI, 02 OTT - Sono già almeno 100 le scuole chiuse e 150 i fermi operati dalla polizia durante disordini registrati in varie città. La mobilitazione, anche se non globale come ieri, continua. Gli studenti chiedono migliori condizioni di insegnamento e più risorse per le scuole, e in molte situazioni a loro si uniscono elementi venuti dall'esterno delle scuole ed estremamente politicizzati. A Parigi, questa mattina, un'auto della polizia è stata bersaglio di lancio di sassi e oggetti nel XII arrondissement. Anche un tram è stato preso di mira e il parabrezza è andato in frantumi mentre stava circolando. La zona più "calda" della capitale è place de la Nation, dove alcuni giovani hanno incendiato cassonetti dei rifiuti. Situazione tesa anche a Lione, vicino al liceo Edouard-Herriot, con la polizia che ha lanciato gas lacrimogeni contro gruppi di manifestanti. L'Unione degli Studenti annuncia che anche 25 campus universitari sono stati bloccati per protesta. (ANSA).