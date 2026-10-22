(v. 'Barche da pesca ferme...' delle 8.39) (ANSA) - ROMA, 22 OTT - Sirene spiegate e pescherecci fermi in numerosi porti italiani per protestare contro il caro-gasolio e le politiche europee che riducono i giorni di pesca e moltiplicano gli obblighi a carico delle imprese. La mobilitazione, nata autonomamente nelle marinerie e con epicentro nell'Alto Adriatico, denuncia una crisi che mette a rischio la sostenibilità economica del settore. Confcooperative Agroalimentare e Pesca mappa per l'ANSA la situazione nelle marinerie di Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche e Molise e chiede misure di emergenza già nel cdm di oggi. A pesare è soprattutto il costo del carburante che, in alcuni casi, supera il 60% dei costi operativi. (ANSA).