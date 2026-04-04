(ANSA) - ROMA, 04 APR - Un gruppo di dissidenti iraniani ha inscenato questa mattina una protesta davanti al ambasciata iraniana a Roma, lanciando delle uova contro il portone della sede diplomatica per manifestare il loro dissenso contro le recenti impiccagioni in Iran di alcuni detenuti politici accusati di avere legami con il gruppo dei Mujahedin del popolo iraniano, un partito politico iraniano, tra i più attivi nell'opposizione al regime teocratico. I dimostranti sono poi stati allontanati dalle forze dell'ordine. Maryam Rajavi, presidente eletta del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana, ha dichiarato che "all'alba di oggi, Vahid Bani Amerian e Abolhassan Montazer sono stati impiccati nella prigione di Ghezel Hesar, a Karaj. I due eroici membri dell'Organizzazione dei Mojahedin del popolo iraniano si sono ora uniti ai loro compagni che hanno dato la vita nella lotta per la libertà, tra cui Mohammad Taghavi, Akbar Daneshvar Kar, Babak Alipour e Pouya Ghobadi. La dittatura religiosa al potere in Iran ha ancora una volta versato il sangue di due dei figli più coraggiosi del popolo iraniano, rivelando la propria paura e disperazione di fronte all'opposizione organizzata". Rajavi, ha poi chiesto nuovamente "una sessione speciale delle Nazioni Unite per affrontare le esecuzioni in corso di prigionieri politici in Iran e per adottare misure immediate e concrete volte a prevenire ulteriori perdite di vite umane". I sostenitori dei Mujaheddin del Popolo e altri dissidenti iraniani organizzano spesso presidi e proteste di fronte all'ambasciata iraniana a Roma per contestare il regime di Teheran. (ANSA).