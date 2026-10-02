(ANSA) - NEW DELHI, 02 OTT - È iniziata a Mumbai la protesta organizzata dal gruppo politico-satirico Cockroach Janta Party (Partito popolare delle blatte) per chiedere le dimissioni del presidente della commissione elettorale indiana, Gyanesh Kumar: lo riportano diversi media locali, tra cui l'agenzia di stampa Pti, secondo la quale sarebbero "migliaia" le persone radunatesi nel parco Shivaji nonostante la polizia abbia negato il permesso di dimostrare. L'Indian Express sostiene che secondo la polizia i manifestanti sarebbero circa 4.000. Una protesta simile si è svolta oggi a New Delhi. I manifestanti contestano la Special Intensive Revision (Sir), una revisione delle liste elettorali lanciata l'anno passato e che secondo alcuni osservatori avrebbe portato alla rimozione di milioni di nomi dagli elenchi elettorali. Il governo sostiene che l'iniziativa abbia cancellato dalle liste persone che non avevano diritto al voto, ma le opposizioni ritengono che siano state penalizzate le minoranze e i gruppi socialmente più isolati. In un articolo pubblicato a fine settembre, l'Indian Express scrive che due dei tre membri della commissione elettorale avrebbero posto 14 obiezioni ufficiali alle decisioni riguardanti la revisione delle liste elettorali. Ma la commissione elettorale ha replicato sostenendo che tutte le decisioni sarebbero state prese all'unanimità dai suoi tre membri. A giugno e a luglio il Cockroach Janta Party ha organizzato una protesta di massa contro una presunta fuga di informazioni sui quesiti per l'ingresso alla facoltà di Medicina che ha portato alle dimissioni del ministro dell'Istruzione indiano Dharmendra Pradhan. (ANSA).