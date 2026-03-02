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(ANSA) - MILANO, 02 MAR - Prosegue la corsa delle materie prime mentre si guarda agli sviluppi in Medio Oriente. L'attenzione si concentra sulle decisioni per la chiusura dello stretto di Hormuz dove transitano le navi che trasportano petrolio e gas. Sul fronte del greggio il Wti registra un aumento del 7,1% a 71,79 dollari al barile. Sale anche il Brent che raggiunto i 78,12 dollari (+7,2%). Ad Amsterdam il gas mette a segno un balzo del 23,41% a 39,40 euro al megawattora. Riduce il rialzo il prezzo dell'oro. Le quotazioni salgono dello 0,1% a 5.395 dollari l'oncia. Gira in calo l'argento che cede lo 0,2% a 95,04 dollari l'oncia. (ANSA).