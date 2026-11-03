(ANSA) - ROMA, 03 NOV - "Proseguono senza sosta al Mimit i lavori del tavolo sulla vertenza Electrolux, iniziati alle 19.00 di ieri e andati avanti durante la notte. Il confronto si sta svolgendo attraverso una serie di riunioni tecniche con i rappresentanti dell'azienda e delle organizzazioni sindacali, sotto il coordinamento del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e del sottosegretario Fausta Bergamotto, presenti al dicastero. Il tavolo proseguirà a oltranza, se necessario anche durante la notte, con l'obiettivo di giungere a un'intesa tra le parti". Lo si legge in una nota del Mimit. (ANSA).