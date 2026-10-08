(ANSA) - ROMA, 08 OTT - La Commissione per il Commercio di Shanghai ha deciso di prorogare la lotteria istantanea per accedere agli incentivi alla rottamazione che comprende oltre alle automobili anche gli elettrodomestici e altri prodotti smart. Questa insolita modalità che, peraltro, è diffusa in Cina ad esempio per assegnare le targhe delle nuove auto, è iniziata il primo ottobre e proseguirà fino alla fine dell'anno. La lotteria è riservata ai residenti a Shanghai, che possono registrarsi ogni giorno, tra le 7:00 e le 22:00 tramite la piattaforma ufficiale Shanghai Commerce. Il sistema si integra con la piattaforma nazionale di verifica delle fatture dell'Amministrazione Fiscale Statale per convalidare in tempo reale i documenti di acquisto dei nuovi veicoli. Chi viene estratto, spiega la nota della Commissione per il Commercio di Shanghai, ed è in possesso di fatture validate ha diritto agli incentivi e può scegliere, dopo l'esito dell'estrazione, se rottamare la vecchia auto o permutarla visto che non è richiesta alcuna scelta preliminare in fase di registrazione. Optando per la rottamazione si deve utilizzare il sistema nazionale di gestione della circolazione dei veicoli o il mini-programma Car Trade-in, mentre chi richiede l'incentivo per una permuta può utilizzare la piattaforma Shanghai Commerce o Che Xin Meng. Il sistema è ottimizzato per essere favorevole ai consumatori. Se la fattura del nuovo veicolo supera la verifica in tempo reale ma l'utente non viene estratto, è possibile riprovare ogni giorno successivo per tutta la durata dell'iniziativa. (ANSA).