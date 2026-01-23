(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Proroga di un anno per la permanenza in servizio volontaria fino a 72 anni dei dirigenti medici e sanitari, ad esclusione però dei professori universitari che esercitano attività clinica. Lo prevede un emendamento del governo al decreto Milleproroghe. Nel testo concordato, che verrà presentato alle commissioni Affari costituzionali e Bilancio alla Camera, viene estesa fino al 31 dicembre 2026 (dal 31 dicembre 2025) la possibilità per le aziende del Servizio sanitario nazionale di trattenere in servizio, su richiesta degli interessati, i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Ssn fino al compimento del 72esimo anno di età. Questa possibilità non viene invece prorogata per le università che fino a fine 2025 avevano potuto applicare la disposizione anche per i "docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia". L'emendamento ne sopprime infatti il riferimento, "su indicazione - si legge nella relazione tecnica - del ministero dell'Università e della ricerca". (ANSA).