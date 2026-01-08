(ANSA) - ROMA, 08 GEN - "Una o più comunicazioni preventive" per ciascuna struttura preventiva cui si riferiscono gli investimenti e 2 mesi dalla notifica dell'esito positivo da parte del Gse per la comunicazione di conferma. Infine, una comunicazione di completamento "al completamento degli investimenti e in ogni caso entro il 15 novembre 2028". Sono le istruzioni per la procedura di accesso all'iper e super ammortamento per le imprese introdotto dalla legge di bilancio contenute nel decreto attuativo del Mimit di concerto con il Mef, che è stato trasmetto al Tesoro per il vaglio della Ragioneria, cui seguirà il passaggio alla Corte dei Conti. Il decreto, strutturato in 11 articoli, contiene le modalità attuative della misura introdotta dalla manovra, istituendo la maggioranza del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e all'autoproduzione e autoconsumo da fonti di energia rinnovabile prodotti in uno degli Stati membri dell'Ue o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico effettuati dal primo gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Per l'accesso al beneficio le comunicazioni previste dalla procedura vanno trasmesse tramite una piattaforma informatica i cui termini di apertura andranno individuati con "uno o più decreti direttoriali" del Mimit. Le caratteristiche tecniche dei beni oggetto del beneficio devono essere "comprovate da apposita perizia asseverata, corredata da un'analisi tecnica e le imprese sono tenute a dotarsi di attestazioni comprovanti che beni oggetto di maggiorazione siano prodotti in uno degli Stati dell'Ue o aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo. Al Gse è infine attribuito il compito di effettuare "verifiche documentali" e "controlli" sugli investimenti agevolati e sono previste 6 circostanze di decadenza dal diritto al beneficio, che vanno dall'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità a violazioni o inadempimenti. (ANSA).