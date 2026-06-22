(ANSA) - NAPOLI, 22 GIU - Danneggiate nella notte le vetrate dei locali, in via Ferrante Imparato a Napoli, che accolgono i volontari del progetto 'Resta', attivato dal Comune di Napoli e che viene gestito dall'Arci. La scoperta è stata fatta nella mattinata di oggi dai volontari che si sono recati sul posto per l'avvio delle attività quotidiane. Sulle vetrate sono stati rilevati sedici fori: come siano stati causati bisognerà poi accertarlo. Avvisato il presidente di Arci Mediterraneo, Mariano Anniciello, e quanto accaduto è stato segnalato alla polizia e al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Il progetto Resta (Rigenerazione Economica Sociale Territoriale Attiva) è stato finanziato dal programma PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 ed è e nato con l'obiettivo di innescare un processo concreto di rigenerazione urbana partecipata e sostenibile, capace di contrastare le povertà e valorizzare il ruolo attivo del territorio. Un progetto che sta dando i suoi frutti soprattutto nella zona orientale della città. Gli operatori e le operatrici che lo animano - un'équipe multidisciplinare composta da animatori sociali, una psicologa e un'assistente sociale - offrono servizi di supporto psicologico, segretariato sociale e orientamento. (ANSA).