(ANSA) - MILANO, 01 MAG - Chiunque disponga di immagini, foto o video, del loculo in cui lo scorso 24 ottobre è stata tumulata la salma di Pamela Genini è pregato di fornirle ai carabinieri. È l'appello del Comando provinciale di Bergamo che indaga sulla profanazione della salma della giovane uccisa con 76 coltellate dall'ex compagno Gianluca Soncin. Qualche settimana fa, nel cimitero di Strozza, nella Bergamasca, il suo feretro è stato profanato, il cadavere decapitato e la testa rubata. "Nell'ambito delle indagini finalizzate all'individuazione degli autori della profanazione - spiega una nota dei carabinieri - emerge la necessità di acquisire il maggior numero di informazioni in relazione alla manomissione del loculo temporaneo in cui il feretro era stato tumulato. Per tali ragioni si rende necessario acquisire ogni immagine, foto o video, del loculo, realizzata nell'arco temporale compreso tra il 24 ottobre 2025 ed il 23 marzo 2026". Per questo motivo, su disposizione della Procura della Repubblica di Bergamo, i carabinieri invitano chiunque fosse in possesso di tali immagini a trasmetterle in originale all'indirizzo di posta elettronica indaginevilipendio@proton.me indicando la data in cui sono state realizzate; i dati anagrafici del mittente e un recapito telefonico. "Si confida in una attiva partecipazione e nel senso civico della collettività - conclude l'Arma - nella consapevolezza che anche un contributo apparentemente marginale potrebbe risultare utile e decisivo". (ANSA).