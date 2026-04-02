- BRESCIA, 02 APR - Udienza oggi davanti al gip del tribunale per minori di Brescia per lo studente tredicenne che mercoledì della settimana scorsa ha accoltellato la sua prof di francese Chiara Mocchi in un corridoio della scuola media 'Leonardo da Vinci' di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Al termine il ragazzo è stato riaccompagnato all'ospedale, dove è seguito dal servizio di neuropsichiatria infantile e dove si trova perché il giudice si è riservato se disporre una diversa misura di sicurezza come il collocamento in una comunità protetta. (ANSA).