(ANSA) - DUBAI, 09 OTT - Il copilota omanita del volo Flydubai diretto a Tel Aviv - che a fine settembre aveva aggredito il pilota costringendo l'aereo a un atterraggio di emergenza in Arabia Saudita - stava pianificando un attacco suicida contro l'aeroporto Ben Gurion. Lo ha dichiarato venerdì il procuratore degli Emirati Arabi Uniti. L'uomo si è ispirato agli attentati dell'11 settembre e "ha affermato di aver agito da solo, senza il coinvolgimento di altre persone", ha riferito il procuratore generale emiratino Hamad Saif Al Shamsi in un comunicato, aggiungendo che le indagini proseguono "per verificare tale affermazione". (ANSA).