(ANSA) - CATANIA, 20 NOV - I giudici della terza sezione della Corte d'assise d'appello di Catania hanno confermato la condanna a 21anni di reclusione per il 52enne Andrea Bellia, unico imputato nel processo di secondo grado per l'omicidio aggravato dai futili motivi di Simona Floridia. La 17enne di Caltagirone (Catania) scomparve il 16 settembre 1992 e il cadavere non è mai stato ritrovato. I giudici hanno accolto le richieste del procuratore generale Angelo Busacca, che aveva chiesto la conferma del verdetto di primo grado. La difesa, con l'avvocata Pilar Castiglia, aveva chiesto l'assoluzione spiegando che Bellia non poteva essere condannato "per placare il bisogno collettivo di trovare un colpevole". Il caso della 17enne, inizialmente archiviato, è stato riaperto a 26 anni dalla scomparsa grazie al ritrovamento di una vecchia registrazione risalente al 1993, quasi un anno dopo la scomparsa. Si tratta di una conversazione telefonica nella quale Mario Licciardi, ex fidanzato della 17enne e amico di Bellia, racconta a Rossella Figura, sua compagna dell'epoca - oggi sua moglie - che l'imputato gli avrebbe confessato di essere l'autore del delitto. (ANSA).