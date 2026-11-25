(ANSA) - TEL AVIV, 25 NOV - E' durata meno di 10 minuti l'udienza con la procuratrice capo Gali Baharav-Miara nell'ambito del processo al premier uscente Benjamin Netanyahu. La giudice Rivka Friedman-Feldman ha detto alla procuratrice che "nel cosiddetto caso 4000 la difficoltà non riguarda solo la corruzione, ma anche l'abuso di fiducia: riteniamo che le possibilità di condanna siano basse, anche nel caso 2000. L'interesse pubblico richiede una riconsiderazione. Nella nostra valutazione l'accusa relativa alla corruzione solleva delle difficoltà. È possibile raggiungere un accordo, bisogna impegnarsi per la conclusione del processo". "Ci sono due modi per concludere il caso: o un verdetto o un accordo che dia espressione alla natura degli atti e dei reati. Esamineremo quanto detto dalla Corte. Siamo pronti per entrambe le soluzioni'', ha risposto la procuratrice sull'eventualità di ritirare le accuse di corruzione e abuso di fiducia per Netanyahu. (ANSA).