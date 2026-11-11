(ANSA) - SASSARI, 11 NOV - Potrebbe aprirsi, e subito dopo essere rinviata, la prima udienza in Corte d'appello a Sassari del processo che vede Ciro Grillo e i tre suoi amici genovesi accusati di stupro di gruppo ai danni di una studentessa italo norvegese, all'epoca dei fatti 19enne, avvenuta nel luglio del 2019 a Porto Cervo. Il figlio di Beppe Grillo, Vittorio Lauria e Edoardo Capitta sono stati condannati in primo grado nel settembre 2025 dal tribunale di Tempio Pausania a otto anni di reclusione; sei anni e sei mesi a Francesco Corsiglia. Il pool di avvocati difensori composto da Alessandro Vaccaro, Enrico Grillo, Andrea Vernazza, Ernesto Monteverde, Mariano Mameli e Antonella Cuccureddu, ha depositato complessivamente cinque atti di appello, per un totale di circa mille pagine. Tra queste spunta la questione ritenuta primaria della mancanza della firma nella sentenza di uno dei tre giudici del collegio, quella del magistrato Alessandro Cossu, ora trasferito e operativo ad Asti. Tutti e tre i componenti del collegio giudicante risultavano infatti essere estensori. La mancanza di una firma dunque potrebbe portare alla non validità della sentenza di oltre 72 pagine. Gli avvocati degli imputati hanno presentato ricorso, insieme ad una serie di eccezioni e richieste di nullità che saranno affrontate proprio domani in apertura del processo. Attesa in aula anche Giulia Bongiorno, legale di parte civile che rappresenta la studentessa principale accusatrice di Ciro Grillo e dei suoi tre amici. (ANSA).