(ANSA) - GENOVA, 07 NOV - "Nullità della sentenza di primo grado per mancanza della sottoscrizione da parte dell'estensore". E' la richiesta avanzata - come riportano Il Secolo XIX e Repubblica - dagli avvocati di Ciro Grillo e dei suoi tre amici genovesi, tutti accusati per stupro di gruppo (e condannati in primo grado dal Tribunale di Tempio Pausania). Alla vigilia dell'avvio del processo di Appello a Sassari i legali hanno depositato un documento nel quale si evidenzia che la sentenza di primo grado "reca esclusivamente la sottoscrizione da parte del presidente (Marco Contu) e di uno solo dei due giudici indicati come estensori". Secondo gli avvocati "la mancata sottoscrizione di un estensore determina un vulnus che non può essere degradato a mera irregolarità ma che determina la nullità della sentenza che deve essere restituita al Tribunale di Tempio Pausania per la rinnovazione dell'atto nullo". I difensori chiedono pertanto che la sentenza sia riscritta. Di conseguenza potrebbe slittare l'inizio del processo d'Appello. (ANSA).