(ANSA) - WASHINGTON, 16 NOV - Le principali banche americane, tra cui Chase, Bank of America, Wells Fargo e U.S. Bank, hanno riscontrato diffusi disservizi nei servizi di banking online e nelle procedure di accesso. Lo riportano i media Usa. Migliaia di utenti hanno inviato segnalazioni su Downdetector, lamentando principalmente difficoltà nell'accesso tramite web e app mobile, nonché problemi con i trasferimenti di denaro. L'assistenza di Chase ha confermato il disservizio, dichiarando di essere al lavoro per risolvere un problema tecnico che sta interessando le piattaforme di banking online. (ANSA).